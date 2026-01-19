Botti di Capodanno | è morto Bruno Savoia dopo 18 giorni in ospedale I rischi dei petardi

Bruno Savoia è deceduto dopo 18 giorni in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente durante i festeggiamenti di Capodanno. L’uomo era stato colpito dall’esplosione di un petardo artigianale nel cortile del suo stabile, subendo la perdita di una mano e ustioni su varie parti del corpo. Questo episodio evidenzia i rischi legati all’uso di petardi, soprattutto quelli fai-da-te, e la necessità di maggiore attenzione e regolamentazione.

Nella sola notte di San Silvestro 2025-2026, per gli incidenti legati ai botti di Capodanno, sono stati registrati 283 feriti (tra cui 68 minori), di cui 54 ricoverati in ospedale. Tra questi, 50 hanno riportato lesioni gravi con prognosi superiore ai 40 giorni. Ci sono stati anche episodi come quello del 24enne romano a Napoli che, dopo aver perso tre dita per un primo petardo, è tornato per strada e si è ferito al volto con un secondo fuoco d’artificio. I vigili del fuoco hanno effettuato 770 interventi legati a esplosioni di petardi, incendi e danni causati dai fuochi pirotecnici. La pericolosità dei botti è ben documentata: secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, tra il 2012 e il 2025 si sono registrati 7 morti e 3. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

