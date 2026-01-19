Booker T | Zilla Fatu travolgerà il mondo

Booker T afferma che Zilla Fatu ha tutte le qualità per emergere nel panorama del wrestling. Con un talento evidente e determinazione, si prospetta come una delle future stelle del settore. La sua crescita e il suo impegno fanno di lui un atleta da seguire con attenzione nel prossimo futuro.

Booker T non ha dubbi: Zilla Fatu è destinato a diventare una delle prossime grandi attrazioni del wrestling. In una recente intervista, la leggenda WWE ha parlato del suo stretto legame con la famiglia FatuAnnoa’i e ha elogiato il percorso del figlio di Umaga, che si allena sotto la sua guida fin dall’inizio della carriera. Nel corso della chiacchierata con MuscleMan Malcom, Booker T ha ricordato con affetto la sua amicizia con Umaga, definendolo uno spirito libero e una persona straordinaria. Ha raccontato come Umaga, pur sotto contratto con la WWE, si presentasse spesso ai suoi show indipendenti con il solo desiderio di lottare, dimostrando la passione pura che aveva per il wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Booker T ha commentato che la storia di SmackDown in WWE rappresenta per Trick Williams un esempio di eccellenza. Il torneo per l’Undisputed WWE Championship prenderà il via questo venerdì con quattro incontri singoli, i vincitori dei quali si sfideranno in un Fatal Four Way al main event di sabato sera, a fine mese. Un percorso che promette emozioni e sfide significative per i partecipanti.

