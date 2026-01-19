Bluvertigo ufficiale la reunion | annunciato un unico concerto

I Bluvertigo tornano insieme per un unico concerto. La band lombarda, composta da Morgan e Andy Fumagalli, si esibirà il 14 aprile all’Alcatraz di Milano. La reunion della formazione originale rappresenta un'occasione speciale per i fan e gli appassionati di musica italiana. L’evento è annunciato ufficialmente e segna un momento importante nella carriera della band.

I Bluvertigo annunciano una reunion della formazione originale. La storica band lombarda capitanata da Morgan e Andy, al secolo Marco Castoldi e Andrea Fumagalli, si esibirà il 14 aprile per un unico concerto all’ Alcatraz di Milano. «Non è nostalgia, è il nucleo originario che torna a vibrare», si legge in un post sui social. «La formazione che ha dato inizio a tutto, sul palco, nel presente. Una sola notte. Solo tensione, visione, suono». I biglietti sono già disponibili online su Vivaticket al prezzo di 46 euro più prevendita. Il ritorno dei Bluvertigo, come precisa un comunicato stampa, non guarda al passato come un archivio, quanto piuttosto come una base da cui ripartire, «un nuovo modo di rimettere in movimento ciò che non ha mai smesso di vibrare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Bluvertigo, la reunion della band con un concerto evento a Milano

I Bluvertigo tornano in concerto a Milano, offrendo ai loro fan un’occasione unica di rivedere dal vivo una delle band più significative della scena italiana. Con un repertorio che unisce creatività, sperimentazione e intuizione, l’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati e per la musica italiana. La reunion sottolinea il valore duraturo e l’evoluzione artistica del gruppo, confermando il loro ruolo di protagonisti nel panorama musicale.

