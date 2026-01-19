Blue Monday tra mito e realtà | come affrontare il giorno più triste dell’anno

Il Blue Monday è spesso considerato il giorno più triste dell’anno, associato a fattori come il clima invernale, il ritorno alla routine e la fine delle festività. Tuttavia, questa percezione è più una teoria che una realtà scientifica. Comprendere le origini di questa idea può aiutare a gestire meglio le emozioni e affrontare con serenità questo periodo. Ecco alcuni spunti per affrontare con equilibrio questa giornata.

Il Blue Monday 2026, il terzo lunedì di gennaio, è considerato il giorno più triste dell’anno. A Roma, come in molte altre città, si percepisce una sensazione di malinconia che segna il ritorno alla routine dopo le festività natalizie. Questo giorno, tra mito e realtà, invita a riflettere sul rapporto tra stagioni, emozioni e benessere psicologico in un periodo caratterizzato da intensi cambiamenti.

Il Blue Monday, spesso definito il “giorno più triste dell’anno”, ha origini discutibili e nessuna base scientifica. Nato come una trovata commerciale, si è poi diffuso come un mito collettivo. Sebbene non abbia fondamento reale, questa data viene percepita come un momento di malinconia, influenzando le emozioni di molte persone. In questo testo esploreremo da dove nasce e perché ancora oggi crediamo in questa leggenda.

