Blue Monday | cos’è e perché proprio oggi è considerato il giorno più triste

Blue Monday è il termine con cui si indica il giorno considerato più triste dell’anno, solitamente il terzo lunedì di gennaio. La sua fama deriva da un calcolo che combina fattori come meteo, stanchezza post-festiva e prospettive future. Sebbene non abbia basi scientifiche definitive, questa giornata rappresenta un’occasione per riflettere sul benessere emotivo e trovare strategie per affrontare eventuali sentimenti di malinconia.

Blue Monday: ci risiamo. Se ti sei svegliato questa mattina con la sensazione che la sveglia abbia suonato troppo presto, il caffè fosse troppo amaro e il portafoglio un po’ troppo leggero dopo le feste, sappi che non sei solo. Secondo una curiosa equazione matematica che spunta fuori puntuale ogni anno, oggi, lunedì 19 gennaio 2026, è ufficialmente il giorno più triste dell’anno. Ma prima di lasciarti trascinare in un vortice di malinconia o di dare la colpa al calendario per il tuo umore nero, fermiamoci un attimo. Diciamocelo chiaramente: è davvero possibile calcolare la tristezza collettiva con una formula matematica? O siamo di fronte all’ennesima profezia che si autoavvera, amplificata dai media e dai social network? In questo articolo proviamo a smontare il mito, capire da dove arriva questa ricorrenza e magari trovare un motivo per sorridere, anche se fuori fa freddo ed è lunedì. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

