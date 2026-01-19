Blue Monday 2026 | il giorno più triste dell’anno tra mito e malinconia vissuto a Roma

Il Blue Monday 2026, il terzo lunedì di gennaio, è considerato il giorno più triste dell’anno. A Roma, come in molte altre città, si percepisce una sensazione di malinconia che segna il ritorno alla routine dopo le festività natalizie. Questo giorno, tra mito e realtà, invita a riflettere sul rapporto tra stagioni, emozioni e benessere psicologico in un periodo caratterizzato da intensi cambiamenti.

Oggi, 19 gennaio 2026, ricorre il Blue Monday, il cosiddetto giorno più triste dell’anno. Cade come da tradizione nel terzo lunedì di gennaio, un momento simbolico in cui l’entusiasmo delle feste natalizie è ormai un ricordo lontano e la routine quotidiana torna a imporsi con tutto il suo peso. Anche a Roma, città eternamente luminosa nell’immaginario collettivo, il Blue Monday si fa sentire: le giornate sono ancora corte, il cielo spesso velato e il traffico del rientro post-festivo sembra scorrere più lento del solito lungo il Lungotevere o sul Grande Raccordo Anulare. Le origini del Blue Monday: una formula controversa.🔗 Leggi su Funweek.it

Blue Monday, 7 antidoti modaioli alla malinconia per trasformare il giorno più triste dell'anno nel più allegro

Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso considerato il giorno più triste dell'anno. Dopo le festività e con le giornate ancora corte e grigie, molti cercano modi per migliorare il proprio stato d’animo. In questo articolo, proponiamo sette soluzioni moda e stile per affrontare con serenità e trasformare questa giornata in un’occasione di leggerezza e benessere.

Blue Monday, il mito del “giorno più triste dell’anno”: da dove nasce davvero e perché ci crediamo

Il Blue Monday, spesso definito il “giorno più triste dell’anno”, ha origini discutibili e nessuna base scientifica. Nato come una trovata commerciale, si è poi diffuso come un mito collettivo. Sebbene non abbia fondamento reale, questa data viene percepita come un momento di malinconia, influenzando le emozioni di molte persone. In questo testo esploreremo da dove nasce e perché ancora oggi crediamo in questa leggenda.

