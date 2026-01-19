Bisogna riempire bus e treni per evitare taglio delle corse Varato ' Patto d' amore per il trasporto pubblico'

"Se non salvaguardiamo i trasporti, abbiamo perso la nostra sfida con il futuro”: è questo l'appello lanciato nel corso di una tavola rotonda sui trasporti da Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil Umbria, che insieme a Marco Damiani, amministratore unico dell’Agenzia Umbria Ricerche, e a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Trasporto pubblico locale: a Natale Tua taglia 8 corse bus Lanciano-PescaraA Natale, Tua riduce ancora il servizio nel trasporto pubblico locale, tagliando 8 corse sulla tratta Lanciano-Pescara.

Trasporto pubblico: taglio del nastro per tre nuovi busQuesta mattina a Cascina sono stati presentati tre nuovi autobus di Autolinee Toscane, destinati ai servizi di trasporto pubblico nelle aree Valdarno, Valdicecina e Pisana.

A volte ci vuole un attimo per entrare in un cuore. Una folgore, uno sguardo e si è dentro. Il difficile è rimanervi e arredarlo con la propria presenza. Trovarvi uno spazio e saperlo riempire. Bisogna stare attenti quando si abita nel cuore di qualcuno. Dentro, è pi - facebook.com facebook

