bisarca in fiamme sulla fipili code verso firenze

Una bisarca ha preso fuoco questa mattina sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, causando code e rallentamenti in direzione Firenze. L’incidente si è verificato lungo la FiPiLi, coinvolgendo probabilmente un mezzo di trasporto merci. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per domare le fiamme e gestire la viabilità. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, ma si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Una bisarca è andata in fiamme lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. L’episodio si è verificato poco dopo l’uscita di Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze. Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell’incendio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante. L’incendio ha provocato ripercussioni sul traffico, con code alla Ginestra verso Firenze. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

