Birre e rivelazioni con Tony Laudadio e Andrea Renzi a Ortona

Il 22 gennaio alle ore 20, presso l’auditorium Zambra di Ortona, si terrà “Birre e rivelazioni”, un evento con Tony Laudadio e Andrea Renzi. L'incontro offre l’opportunità di conoscere i protagonisti e scoprire storie legate al mondo delle birre. Un’occasione per gli appassionati di approfondire temi culturali e sociali in un contesto conviviale e informativo.

All’auditorium Zambra di Ortona va in scena "Birre e rivelazioni" con Tony Laudadio e Andrea Renzi.L'appuntamento è il prossimo 22 gennaio, alle ore 20.45. Lo spettacolo si snoda attraverso il consumo di otto birre, utilizzate come scandaglio temporale ed emotivo per affrontare temi cruciali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Tony Laudadio protagonista al Teatro Civico 14

Tony Laudadio sarà protagonista al Teatro Civico 14 di Casagiove con due spettacoli: sabato 3 gennaio alle 20.00 e domenica 4 gennaio alle 18.00. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della stagione, offrendo al pubblico un’occasione per assistere a una performance di qualità. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di cultura e intrattenimento nel rispetto delle norme vigenti.

Birre e rivelazioni - Birre e rivelazioni è lo spettacolo di Tony Laudadio e Andrea Renzi che esplora conflitti, moralità e legami generazionali. itinerarinellarte.it