Biogas incentivato | in vigore dal 1° gennaio la certificazione di sostenibilità
Dal 1° gennaio 2026, sono entrate in vigore le nuove norme sulla sostenibilità dei biocombustibili, secondo il Decreto ministeriale del 7 agosto 2024. Queste disposizioni rendono obbligatoria la certificazione di sostenibilità per gli impianti di produzione elettrica a biogas che usufruiscono di incentivi. La certificazione rappresenta un passo importante per garantire la trasparenza e la conformità ambientale nel settore del biogas.
Pelago, prosegue l’installazione di contenitori digitali. Dal 1 gennaio in vigore la Taric
A Pelago prosegue l'installazione dei contenitori digitali, un passo importante verso la modernizzazione della gestione dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (Taric), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema di raccolta nel Comune.
