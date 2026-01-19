biocombustibili e transizione verde dei trasporti il rinascimento potrebbe insegnarci qualcosa

Il 13 gennaio 2026, al Parlamento europeo, si è svolto un incontro dedicato ai biocombustibili sostenibili, promosso dall’onorevole Dario Nardella con il supporto di Fuels Europe ed Ebb. In qualità di chair della Biofuture Platform, ho partecipato a questa sessione, che ha approfondito il ruolo dei biocombustibili nella transizione verde dei trasporti. Un’occasione per riflettere sulle sfide e opportunità di un settore in evoluzione verso pratiche più sostenibili.

Il 13 Gennaio 2026, su iniziativa dell’onorevole Dario Nardella e con il supporto di Fuels Europe ed Ebb, si è tenuto al Parlamento europeo un importante meeting sul tema dei biocombustibili sostenibili, a cui ho avuto il piacere di partecipare come chair della Biofuture Platform. L’incontro ha visto la partecipazione della Commissione Europea dg Rtd, di aziende del settore, dell’accademia, di associazioni e di organizzazioni internazionali. Si è fatto il punto sullo stato del settore, sulle politiche relative, e su quanto è necessario per poter raggiungere gli obiettivi europei del Green deal. 🔗 Leggi su Formiche.net

Firenze, nasce il master per i professionisti della transizione verde

A Firenze nasce un nuovo master dedicato ai professionisti della transizione verde. Il corso di I livello in Sostenibilità e rendicontazione a impatto sociale, promosso dall’Università di Firenze e NeXt, mira a formare figure competenti per guidare la trasformazione sostenibile e responsabile delle imprese e delle istituzioni.

