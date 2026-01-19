Bimbo di 10 anni gravemente ferito nell' esplosione di un petardo a Torino Regio Parco | trasportato in ospedale

Un incidente si è verificato oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a Torino, in via Giuseppe Pellizza da Volpedo, nel quartiere Regio Parco. Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un'esplosione di un petardo ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza.

Un incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, in via Giuseppe Pellizza da Volpedo a Torino. Un bambino di 10 anni, di origine marocchina, è stato coinvolto nell'esplosione di un petardo ed è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero all'ospedale al Regina Margherita a causa delle gravi ferite riportate al volto, alle gambe e alla mano destra. Lo staff medico del presidio sanitario di piazza Polonia lo ha immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le ferite e fare sì che l'arto coinvolto non resti compromesso.

