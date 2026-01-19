Bilancio di previsione Forlimpopoli Futura | Conti in ordine e servizi garantiti
Durante il consiglio comunale del 30 dicembre, il gruppo Forlimpopoli Futura ha espresso parere favorevole all’approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2026-2028. Questi strumenti confermano l’impegno dell’amministrazione a mantenere i conti in ordine e a garantire i servizi alla comunità, in linea con gli obiettivi del mandato.
In occasione del consiglio comunale dello scorso 30 dicembre il gruppo di maggioranza “Forlimpopoli Futura” ha espresso parere favorevole all’approvazione del Documento unico di programmazione (Dump) e del bilancio di previsione 2026-2028, entrambi in linea con il programma di mandato di questa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
