Bilancio di previsione Forlimpopoli Futura | Conti in ordine e servizi garantiti

Durante il consiglio comunale del 30 dicembre, il gruppo Forlimpopoli Futura ha espresso parere favorevole all’approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2026-2028. Questi strumenti confermano l’impegno dell’amministrazione a mantenere i conti in ordine e a garantire i servizi alla comunità, in linea con gli obiettivi del mandato.

