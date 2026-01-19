Bignami si racconta | diciotto aggressioni subite nella rossa Bologna e la forza di non chinare mai la testa

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, condivide la sua esperienza personale, tra le sfide di Bologna negli anni ’80 e ’90 e gli episodi di aggressione subiti. In un’intervista a La Verità, riflette sulla forza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, anche dopo diciotto attacchi, e sulla sua lunga militanza in un contesto politico complesso. Un racconto che traccia il percorso di un politico e di un uomo.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, parla a tutto campo in una intervista a La Verità, dopo i gravi episodi nella scuola di La Spezia, ricorda la sua esperienza di giovanissimo militante di destra, figlio di una famiglia di destra impegnata in politica, nella rossa Bologna di fine anni ‘80 e anni ‘90. Diciotto aggressioni, l’ultima fu nel 2013. «Al liceo Righi mi misero al collo un guinzaglio: buttavano la merendina nel bagno, per poi costringermi a mangiarla. Avere la lebbra sarebbe stato meno compromettente» con i professori che «in larga parte stavano al loro gioco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bignami si racconta: diciotto aggressioni subite nella rossa Bologna e la forza di non chinare mai la testa Fabio Giomi: “Mai chinare la testa per il quieto vivere, questa vittoria è per tutti i lavoratori”

Fabio Giomi: "Mai chinare la testa per il quieto vivere, questa vittoria è per tutti i lavoratori"

Fabio Giomi, esponente sindacale, commenta con soddisfazione la recente sentenza emessa a Siena. Dopo un procedimento giudiziario, Giomi afferma di aver superato un momento difficile e sottolinea l'importanza di non rinunciare ai propri diritti. La vittoria rappresenta un esempio di determinazione per tutti i lavoratori e mette in evidenza il valore della tutela dei diritti nel mondo del lavoro.

