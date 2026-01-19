Biblioteca di Caltagirone contributo di 16 mila euro dal ministero della Cultura

Il ministero della Cultura ha assegnato al Comune di Caltagirone un contributo di 16 mila euro destinato all’acquisto di libri per la biblioteca locale. Questa iniziativa mira a potenziare le risorse della struttura, favorendo l’accesso alla cultura e la crescita culturale della comunità. Il finanziamento rappresenta un sostegno importante per l’arricchimento del patrimonio librario e per la promozione della lettura.

I cittadini potranno proporre i libri da acquistare utilizzando il modulo disponibile nelle sedi della biblioteca comunale e nelle librerie cittadine che aderiscono all’iniziativa Un contributo di 16mila euro è stato assegnato dal ministero della Cultura al comune di Caltagirone per l’acquisto di libri. Questa somma servirà a incrementare il già consistente patrimonio librario custodito nella biblioteca comunale “Emanuele Taranto”, ma sarà anche una piccola ma significativa opportunità per dare attivo protagonismo alla cittadinanza. L’assessorato alle Biblioteche comunali propone, infatti, l’iniziativa “Un libro per la città”, con la quale si intende coinvolgere i cittadini nella selezione dei libri da acquistare invitandoli a segnalare titoli di vario genere: dalla narrativa alla saggistica, da quelli per l’infanzia e la gioventù ai comics, da quelli sulla storia locale e regionale a quelli in lingue straniere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nuovi libri nella biblioteca “La Rocca”, contributo di 12 mila euro del ministero della Cultura

Il Comune di Agrigento ha destinato 12.669,58 euro alla biblioteca “Franco La Rocca” per l’acquisto di nuovi volumi, grazie a un contributo del Ministero della Cultura di 12 mila euro. Questa iniziativa mira ad aggiornare e arricchire la collezione libraria, offrendo ai cittadini e agli utenti un patrimonio più ampio e aggiornato. L’intervento si inserisce nell’obiettivo di valorizzare i servizi culturali del territorio.

