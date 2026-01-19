Biathlon Coppa del Mondo Nove Mesto 2026 | programma orari tv streaming
La Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolgerà a Nove Mesto dal 22 al 25 gennaio. L'evento combina sci di fondo e tiro a segno, attirando appassionati e sportivi. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire tutte le competizioni in modo semplice e chiaro.
La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 22 al 25 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, in un appuntamento particolare essendo l’ultimo a precedere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sarà da verificare, per questo, la composizione delle singole squadre. E’ lecito pensare che, volendo dare priorità ai Giochi, alcuni dei big scelgano di tirare il fiato e di allenarsi nell’ottica a Cinque Cerchi piuttosto che spendere energie nella tappa ceca. In casa Italia vedremo come ci si comporterà. 🔗 Leggi su Oasport.it
