La Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolgerà a Nove Mesto dal 22 al 25 gennaio. L'evento combina sci di fondo e tiro a segno, attirando appassionati e sportivi. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire tutte le competizioni in modo semplice e chiaro.

La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 22 al 25 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, in un appuntamento particolare essendo l’ultimo a precedere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sarà da verificare, per questo, la composizione delle singole squadre. E’ lecito pensare che, volendo dare priorità ai Giochi, alcuni dei big scelgano di tirare il fiato e di allenarsi nell’ottica a Cinque Cerchi piuttosto che spendere energie nella tappa ceca. In casa Italia vedremo come ci si comporterà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026: programma, orari, tv, streaming

Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolgerà dal 8 all’11 gennaio a Oberhof. L’evento vede la combinazione di sci di fondo e tiro a segno, attirando appassionati e appassionate. Per seguire le gare, sono disponibili orari, programmazione, modalità di visione in TV e streaming, offrendo un’ampia copertura dell’appuntamento internazionale di questa disciplina.

Coppa del Mondo biathlon Ruhpolding 2026: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di biathlon si svolgerà a Ruhpolding dal 14 al 18 gennaio 2026. Questa disciplina combina sci di fondo e tiro a segno, attirando appassionati e appassionate di sport invernali. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione su tv e streaming, per seguire tutte le gare in modo semplice e diretto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026: programma, orari, tv, streaming - La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 22 al 25 gennaio 2026. oasport.it