Bianca de Divitiis è stata nominata nuova direttrice del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell’istituto, fondato nel 1897. La sua nomina rappresenta un momento significativo per l’istituto, che continua a rafforzare il suo impegno nello studio e nella ricerca nel campo delle arti e della storia dell’arte.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Una nuova direttrice per il Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut (Khi): si tratta di Bianca de Divitiis ed è la prima donna nella storia del Khi a ricoprire l’incarico di direttrice, segnando un passaggio storico per l’istituto dalla sua fondazione nel 1897. È inoltre la prima direttrice proveniente da un ateneo italiano. Storica dell’arte e dell’architettura, Bianca de Divitiis arriva al Kunsthistorisches Institut in Florenz dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove è Professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna, e dove ha ricoperto fino al 2025 la carica di vicedirettrice del Dipartimento di Studi Umanistici e Delegata del Rettore per la ricerca umanistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bianca de Divitiis nuova direttrice al Kunst

