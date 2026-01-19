Bergamo oltre 55mila visitatori per That Person’s Heaven di Matt Mullican
La mostra «That Person’s Heaven» di Matt Mullican ha attirato oltre 55.000 visitatori a Bergamo. Il curatore Stefano Raimondi ha sottolineato l’importanza di questa esposizione nel contribuire alla reputazione internazionale della città, offrendo un’opportunità di approfondimento sull’opera dell’artista. L’evento si inserisce in un contesto culturale di alto livello, confermando Bergamo come centro di interesse artistico e culturale.
LA MOSTRA. «Per la città di Bergamo di una proposta di primaria qualità, che identifica la città a livello internazionale», ha detto il curatore Stefano Raimondi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
