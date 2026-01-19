Benocci | Votanti record Pronti alle nuove sfide senza alcun problema

Il Valdimontone registra un record di votanti, con 641 partecipanti e 627 voti validi, come evidenziato dal priore Alberto Benocci. Questa affluenza testimonia l’interesse e l’impegno della contrada, che ora si prepara ad affrontare le nuove sfide con fiducia e determinazione. Un risultato che rafforza il legame tra i membri e la comunità, consolidando la volontà di proseguire nel percorso di crescita e collaborazione.

"Record di votanti per la nostra Contrada: 641 di cui 627 validi", sottolinea con soddisfazione il priore vittorioso del Valdimontone Alberto Benocci. "Ho avuto circa il 96% dei consensi e anche il resto del seggio è stato sopra il 90%: un buonissimo risultato. Lo stesso per la Società Castelmontorio", aggiunge. Chi sono i vicari che la affiancheranno? "Federico Tommasi resta vicario, provicario Lucio Viligiardi, entrambi già presenti nel mandato passato. Entrano i provicari Michele Santillo e Francesco Manganelli. Per quanto riguarda il presidente di Società confermato Federico Bari, i vice presidenti sono Francesco Terzuoli, Davide D'Antonio, Cesare Becatti e Renzo Fusi.

Nel consueto bilancio di fine anno, il presidente Franco Federiconi analizza l'andamento del Vigor Senigallia nel 2025, evidenziando i principali risultati e le sfide affrontate. Con uno sguardo rivolto al futuro, Federiconi sottolinea la volontà di proseguire con determinazione e senza rimpianti, puntando a nuovi obiettivi per consolidare la crescita del club rossoblu.

Sono terminate le elezioni per il rinnovo del seggio della Contrada di Valdimontone, in cui è stato confermato quasi all'unanimità il priore Alberto Benocci, che inizia così il suo secondo mandato. Su oltre 600 votanti, Benocci ha ricevuto più del 96% del consen facebook

