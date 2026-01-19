Benji & Fede tornano con il loro nuovo singolo, Zero. Questa ballad intensa ed emotiva nasce dal concetto di ripartire da zero, offrendo un brano che esprime sentimenti profondi e sinceri. Un’interpretazione che conferma la loro capacità di creare musica autentica e coinvolgente, adatta a chi cerca melodie significative e testi riflessivi.

Benji & Fede ripartono nel nuovo anno con Zero, il nuovo singolo, una ballad intensa che nasce dall’azzeramento. Benji & Fede ripartono nel nuovo anno con Zero, il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 23 gennaio per Warner Records Italy. Anticipato da alcuni spoiler sui social, Zero è un brano che segna un punto di ripartenza netto, in cui il duo sceglie di azzerare sovrastrutture e certezze per lasciare spazio a una dimensione più autentica e vulnerabile. Zero è una ballad intensa che nasce dall’azzeramento: dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Un brano diretto e profondamente emotivo, costruito su immagini semplici ma potenti, che si apre in modo essenziale, per poi crescere gradualmente, lasciando entrare nuovi elementi musicali che ampliano l’atmosfera e ne accentuano la carica emotiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Benji & Fede annunciano il nuovo singolo Zero, una ballad intensa ed emotiva

Leggi anche: «Dicono che in Paradiso i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati. Che le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza. Difficile crederci, ma una parte di me ci spera». Il post commovente dell’ex del duo Benji & Fede

“Tutto tranne questo”: Irama torna con una ballad intensa

Il 16 gennaio, Irama torna in radio con una nuova ballad tratta dall’album “Antologia della vita e della morte”, già certificato Disco d’Oro. Il singolo rappresenta un momento importante nel percorso artistico dell’artista, offrendo un’interpretazione intensa e riflessiva. Questa canzone si inserisce nel suo percorso musicale, caratterizzato da una forte attenzione alla qualità dei testi e alla profondità emotiva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tortolì, il palco di piazza Rinascita è pronto: stasera concerto di Benji e Fede - Dopo le prove audio di ieri, il palco allestito in piazza Rinascita è pronto ad accogliere gli ospiti. unionesarda.it

Capodanno Tortolì 2026 Una piazza piena, energia alle stelle e un nuovo anno accolto insieme. Benji & Fede hanno fatto vibrare Piazza Rinascita con uno show incredibile. Momento da brividi: Benji ha cantato tutto il concerto con la felpa del Tortolì - facebook.com facebook