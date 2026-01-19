Benevento-Pietrelcina e Città Caudina | il Sannio alla vigilia della scelta

Il Sannio si prepara alla decisione del Ministero della Cultura sulle finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028. Con candidature a Benevento-Pietrelcina e Città Caudina, la regione punta a valorizzare il patrimonio culturale come motore di sviluppo e coesione tra le comunità, promuovendo un sistema culturale integrato e condiviso.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia del verdetto del Ministero della Cultura, che domani renderà note le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, il Sannio si presenta con due candidature che, pur diverse, evidenziano una stessa direzione di marcia: rafforzare il ruolo della cultura come elemento di sviluppo e di connessione tra comunità: pensarsi come sistema culturale integrato. Da un lato Benevento e Pietrelcina, unite in una proposta comune; dall'altro l' Unione delle Città Caudine, che mette insieme quattordici comuni in un progetto territoriale condiviso. Città Caudina 2028, gli amministratori brindano alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura

Gli amministratori dei 14 comuni della Valle Caudina si sono riuniti presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino per il tradizionale brindisi di fine anno. L'evento ha assunto anche un valore simbolico, confermando l'impegno della comunità locale nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un momento di condivisione che sottolinea l'importanza del patrimonio e della collaborazione tra le realtà del territorio. Leggi anche: Giuseppe Conte a Pietrelcina con il Movimento 5 Stelle e i candidati del Sannio

