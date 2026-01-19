benedizione degli animali arriva anche un pony

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, l’Amiata ha ospitato diverse celebrazioni religiose dedicate agli animali. Tra le tradizioni più importanti, le benedizioni solenni di animali domestici e da cortile, così come la benedizione del pane e dei cibi. Quest’evento rappresenta un momento di riconoscenza e rispetto per gli animali, fondamentali nella vita quotidiana delle comunità locali. Quest’anno, l’evento si arricchisce anche della presenza di un pony.

La festa di Sant’Antonio Abate è stata celebrata in tutta l’ Amiata con celebrazioni liturgiche, benedizioni solenni per tutti gli animali domestici e da cortile, benedizione del pane del Santo e ai cibi e mangimi. A Piancastagnaio gli animali presenti nella Piazza della Misericordia hanno potuto gustare anche un ricco ’buffet’ con mangimi, crocchette, biscottini ed altre ricche specialità. La festa di Sant’Antonio Abate come ogni anno è stata organizzata dalla contrada di Borgo che ha Chiesa della Madonna delle grazie come contitolare assieme a San Giuseppe. Tanti bambini accompagnati da genitori e nonni, e soprattutto in compagnia dei propri amici speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La benedizione degli animali domestici, ma anche di pane e panini

Domenica 11 gennaio, a Buriano presso la chiesa di San Michele Arcangelo, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici, tra cui cavalli, cani, caprette, oche e conigli. L’evento, officiato da don Marino Marini, ha rappresentato un momento di attenzione e cura verso gli amici a quattro zampe e altri animali, proseguendo una consuetudine religiosa di attenzione e rispetto per il mondo animale.

Festa di Sant’Antonio Abate nelle due parrocchie, in programma anche la benedizione degli animali

Nel prossimo fine settimana, le parrocchie di Villachiaviche e Gattolino ospiteranno la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, con momenti di preghiera e convivialità. L’evento prevede anche la benedizione degli animali, occasione per coinvolgere tutta la comunità. Un momento di condivisione che invita alla partecipazione e al rispetto delle tradizioni locali.

