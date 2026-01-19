Bella Hadid ha commentato una recente sfilata di Dolce&Gabbana, evidenziando la mancanza di inclusività nel cast, composto esclusivamente da modelli bianchi. La modella ha espresso il suo disappunto riguardo alla percezione che alcune persone continuino a sostenere il brand nonostante questa scelta. La discussione mette in luce l'importanza di promuovere diversità e rappresentanza nel mondo della moda.

La modella ha commentato un post in cui l'influencer Lyas mette l'accento su un dettaglio dell'ultima sfilata della Maison: un cast di soli modelli bianchi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Madonna nei panni di una Bambola sexy per Dolce & Gabbana

Madonna interpreta una bambola elegante per Dolce & Gabbana, in un’immagine che combina stile e raffinatezza. In un contesto di pioggia intensa e atmosfere misteriose, il look richiama l’estetica del cinema neorealista degli anni ’70, creando un equilibrio tra modernità e tradizione. Questa interpretazione sottolinea l’attenzione ai dettagli e l’uso di simbolismi discreti, rendendo l’immagine un esempio di eleganza senza eccessi.

Leggi anche: Quali sono i piani per il futuro del brand beauty di Bella Hadid, Ôrebella?

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Madonna è arrabbiata con Dolce e Gabbana per il casting “suprematista”? La denuncia di Ly.as - Assenza di diversità etnica nel casting di Dolce e Gabbana: le critiche di Ly. gay.it