Belen Rodriguez con febbre e tosse | Dopo il vaccino ci sentiamo tutti così La replica di Bassetti | Si occupi di spettacolo | VIDEO

Botta e risposta a distanza tra Belen Rodriguez e l’infettivologo Matteo Bassetti. La showgirl argentina, infatti, nei giorni scorsi ha rivelato sui social di aver avuto l’influenza. “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente Ko” ha dichiarato la conduttrice, che poi ha aggiunto: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così”. Un’affermazione, quella sul vaccino, che ha fatto infuriare Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. 🔗 Leggi su Tpi.it

