Belen-Bassetti è rissa | Febbre e tosse dopo il vaccino

Matteo Bassetti, infettivologo di rilievo, ha commentato le recenti affermazioni di Belén Rodríguez riguardo a febbre e tosse dopo il vaccino. La discussione si inserisce nel contesto delle opinioni pubbliche sui vaccini e sulla gestione degli effetti collaterali. Bassetti, noto per le sue prese di posizione, ha risposto alle dichiarazioni dell'attrice, sottolineando l'importanza di un approccio basato su dati e informazioni accurate.

Matteo Bassetti, infettivologo genovese noto per le posizioni nette sui vaccini, ha risposto duramente alle dichiarazioni di Belén Rodríguez sui social. La showgirl argentina, 41 anni, ha raccontato di essere rimasta tre giorni a letto completamente debilitata: “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko”. Ha poi aggiunto che il malessere non è isolato: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così.”, lasciando volutamente ambiguo il riferimento al vaccino.La replica di Bassetti, intervistato dall’Adnkronos Salute, è arrivata immediata e senza giri di parole: “Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

