Beffa Inter salta tutto in extremis | c’è l’accordo con i bianconeri

L'Inter ha annunciato l'interruzione delle trattative con la Juventus, mettendo fine a una prospettiva di trasferimento che sembrava ormai definita. La situazione cambia improvvisamente, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di aggiornamenti ufficiali. Questa decisione influirà sulle strategie di mercato delle due società e sulle aspettative dei rispettivi tifosi.

Pessime notizie in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato: sfuma l'affare quando sembrava tutto fatto. L' Inter si impone sul campo dell'Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e consolida il primato in classifica. I nerazzurri sono un rullo compressore e stanno dimostrando di essere, senza ombra di dubbio, i grandi favoriti per la conquista dello scudetto. Mlacic (Screen Youtube Hajduk Spalato) – Calciomercato.it Adesso, però, arriva una pessima notizia per la squadra allenata da Chivu: l'affare per portare Branimir Mlacic a Milano sembrava ormai positivamente concluso e, invece, il padre del difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato ha preso tempo e adesso rischia di saltare tutto.

Inter, rischio beffa Mlaci?: accordo in stand-by

L’Inter ha interrotto temporaneamente le trattative per l’acquisizione di Branimir Mla?i?, giovane difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato. La situazione rimane in stand-by, lasciando in sospeso il possibile trasferimento. La decisione potrebbe influire sul mercato dei nerazzurri e sulle strategie future legate ai giovani talenti. Restano da capire gli sviluppi di questa operazione e le eventuali conseguenze per entrambe le parti.

