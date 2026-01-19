La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha affrontato una sconfitta nel finale contro Sanga Milano, conclusa dopo un overtime con il punteggio di 68-74. La partita si è svolta al PalaGalli, segnando un risultato difficile per la squadra di casa. Un confronto che ha evidenziato l’equilibrio tra le due formazioni, con un esito deciso negli ultimi minuti.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Ancora una sconfitta maturata nei minuti decisivi per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che al PalaGalli cede alla Sanga Milano dopo un tempo supplementare con il punteggio di 68-74. Un ko amaro per le valdarnesi, raggiunte nel finale e punite nuovamente dalle lombarde dopo una gara condotta a lungo. Non sono bastate le prestazioni in doppia cifra di Favre (17 punti), Merisio (14) e Ovner (13) alla squadra di coach Garcia Fernandez, che nell’ultimo quarto non è riuscita a gestire il vantaggio accumulato. Milano ha infatti riacciuffato il match sul 61-61 con il canestro di Bestagno, portando la sfida all’overtime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Beffa finale per la Polisportiva Galli: Sanga Milano passa al PalaGalli dopo un overtime

