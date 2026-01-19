Beccato a spacciare in casa aveva oltre 1 chilo e mezzo di cocaina | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno rinvenuto oltre un chilo e mezzo di cocaina. L’arresto si è reso necessario per il sospetto di attività illecite legate alla droga. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Colto sul fatto mentre spaccia, in casa la polizia trova oltre un chilo e mezzo di cocaina e lui finisce in manette.É successo nei giorni scorsi a Novara, dove gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un uomo di 49 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Le.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Beccato a spacciare, in casa aveva oltre 1 chilo e mezzo di cocaina: arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga.

