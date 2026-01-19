Beautiful RJ Forrester cambia volto di nuovo | recast per il figlio di Brooke e Ridge

R.J. Forrester, personaggio delle soap, torna a cambiare interprete nel nuovo recast, interpretato questa volta dal figlio di Brooke e Ridge. La continua rotazione degli attori rappresenta una caratteristica di alcune soap, dove i personaggi attraversano numerosi cambiamenti, riflettendo la complessità delle trame e la lunga storia delle serie televisive.

Nel mondo delle soap ci sono personaggi che sembrano non riuscire a trovareun interprete fisso, e sono quindi destinati a cambiare spessissimo volto. Uno di questi è sicuramente R.J. Forrester di Beautiful, che nella sua “vita” è stato interpretato ad oggi da ben 5 attori. Per lui si prospetta un nuovo cambio di volto, visto che anche Joshua Hoffman (ultimo in ordine temporale) ha deciso di lasciare il cast. Nuovo volto per R.J. Forrester di Beautiful. Nel corso degli anni, ben cinque attori si sono susseguiti per dare il volto a R.J. Nella serie a stelle e strisce l’unico figlio di Ridge Forrester e Brooke Logan è stato inizialmente interpretato da Ridge Perkett, Jack Horan e Mace Coronel, che hanno impersonato R. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Beautiful, R.J. Forrester cambia nuovamente volto

Beautiful, R.J. Forrester cambia nuovamente volto. Come molti personaggi delle soap, anche R.J. ha visto cambiare più volte l’attore che lo interpreta, riflettendo le continue evoluzioni della soap. Un fenomeno comune nel mondo delle soap opera, dove la continuità dei personaggi si mantiene attraverso i cambi di interprete, garantendo così la costante presenza delle storie nel tempo.

