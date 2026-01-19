Bayern Monaco-Saint-Gilloise Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tutto facile sulla carta per i bavaresi

Analisi e aggiornamenti su Bayern Monaco-Saint-Gilloise, partita di Champions League in programma il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici, con focus sulla sfida tra i campioni tedeschi e i rivali belgi. Una panoramica utile per comprendere le aspettative e le possibili dinamiche della partita, in un contesto di alta competitività europea.

Reduce dall'ennesima vittoria in patria il Bayern Monaco di Kompany affronta in casa in questa settima giornata di Champions League i campioni belgi uscenti del Saint-Gilloise. I bavaresi hanno dato una impressionante prova di forza sul campo del RB Lipsia: un 1 a 5 costruito in poco meno di 38 minuti nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio.

