Bauli ha comunicato la nomina di Federico Vescovi come nuovo Chief Financial Officer e Chief Commercial Officer International. Questa scelta mira a rafforzare la strategia globale dell’azienda, integrando competenze finanziarie e commerciali. Vescovi si aggiunge al team dirigente con l’obiettivo di supportare la crescita internazionale di Bauli e ottimizzare le attività operative e commerciali all’estero.

Bauli ha annunciato la nomina di Federico Vescovi nel duplice ruolo di Chief Financial Officer e Chief Commercial Officer International. Il manager avrà la responsabilità delle funzioni finance del gruppo e, parallelamente, guiderà lo sviluppo commerciale sui mercati internazionali. Prima del suo ingresso nel gruppo dolciario con sede a Verona, Vescovi ha trascorso quasi 17 anni in Barilla, ricoperto importanti incarichi tra cui quello di presidente per l’Asia, l’Africa e l’Australia. In precedenza aveva lavorato per Procter & Gamble, occupandosi di finance e supply chain management. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bauli, Federico Vescovi nuovo Cfo e Cco International

