Bauli Federico Vescovi nuovo Cfo e Cco International
Bauli ha comunicato la nomina di Federico Vescovi come nuovo Chief Financial Officer e Chief Commercial Officer International. Questa scelta mira a rafforzare la strategia globale dell’azienda, integrando competenze finanziarie e commerciali. Vescovi si aggiunge al team dirigente con l’obiettivo di supportare la crescita internazionale di Bauli e ottimizzare le attività operative e commerciali all’estero.
Bauli ha annunciato la nomina di Federico Vescovi nel duplice ruolo di Chief Financial Officer e Chief Commercial Officer International. Il manager avrà la responsabilità delle funzioni finance del gruppo e, parallelamente, guiderà lo sviluppo commerciale sui mercati internazionali. Prima del suo ingresso nel gruppo dolciario con sede a Verona, Vescovi ha trascorso quasi 17 anni in Barilla, ricoperto importanti incarichi tra cui quello di presidente per l’Asia, l’Africa e l’Australia. In precedenza aveva lavorato per Procter & Gamble, occupandosi di finance e supply chain management. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: A Napoli l’International Coffee Forum: alla Federico II degustazioni e tavole rotonde
Star Wars: Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm! Dave Filoni è il nuovo Presidente e CCO!
Kathleen Kennedy ha lasciato il ruolo di Presidente di Lucasfilm, segnando la fine di un’epoca. Al suo posto, Dave Filoni assume la posizione di Presidente e CCO dello studio. Questa transizione rappresenta un nuovo capitolo per Lucasfilm, con un focus rinnovato sulla direzione creativa e sui progetti futuri nel mondo di Star Wars.
In Bauli arriva il nuovo CFO Vescovi: supporterà la crescita all’estero - (askanews) – Il gruppo Bauli annuncia la nomina di Federico Vescovi a direttore finanziario del gruppo e direttore commerciale area internazionale. msn.com
Federico II di Prussia diceva a proposito dei trattati internazionali: "I trattati sono come le carrozze: servono finché sono in buono stato, poi si cambiano." Diceva anche: "I trattati sono come le belle donne: durano finché durano le passioni." Ho scattato la fot - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.