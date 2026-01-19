Batteria motore e comandi sulle bacchette | come funzionano i primi sci elettrici

Gli sci elettrici, come gli e-Skimo, integrano batteria, motore e comandi nelle bacchette, consentendo di affrontare le salite in modo più agevole. Questo sistema di assistenza permette di migliorare l’esperienza di sciata, offrendo supporto durante le fasi di salita senza rinunciare alla tradizionale sensazione sulla neve. Di seguito, una panoramica su come funzionano questi innovativi dispositivi.

Si chiamano e-Skimo i primi sci elettrici pensati per muoversi in salita sulla neve grazie a un sistema di assistenza integrato. A crearli è la startup e-Outdoor, con sede in Svizzera ma dall’anima tutta italiana. L’idea di base è semplice: replicare anche con gli sci le stesse innovazioni che hanno portato alla creazione delle bici elettriche o dei monopattini elettrici. La struttura è molto simile a quella dello sci alpinismo, con tanto di pelli di foca, in materiale sintetico, che si attaccano alla soletta per impedire di scivolare. Sopra, c’è la parte elettronica dello sci, con la batteria montata nella parte anteriore e il motore in quella posteriore.🔗 Leggi su Open.online

