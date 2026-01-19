La sconfitta della Scandone Avellino a Viterbo rappresenta un ulteriore passo negativo nel cammino esterno della squadra, segnando la quarta battuta d’arresto consecutiva lontano dal proprio impianto. Un risultato che solleva interrogativi sul momento attuale e sulla capacità di reagire, invitando a una riflessione sulle cause di questa serie negativa e sulle strategie future per risollevarsi.

Tempo di lettura: 3 minuti Il tabù esterno della Scandone Avellino si arricchisce di un nuovo, amaro capitolo al Pala Malè di Viterbo, dove i lupi incassano la quarta sconfitta consecutiva lontano dalle mura amiche. Il 77-75 finale in favore della Stella Azzurra Viterbo non è soltanto il riflesso di un punteggio rimasto in bilico fino all’ultima sirena, ma la fotografia nitida di una squadra che, nonostante un potenziale tecnico indiscutibile, sembra smarrire la propria bussola emotiva proprio nei momenti in cui il traguardo si fa più vicino. La formazione di coach Ciro Dell’Imperio scivola così in un terzo posto condiviso con Angri, vedendo le battistrada allontanarsi in modo forse definitivo e aprendo una riflessione profonda sulla tenuta mentale del gruppo nei finali punto a punto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Battaglia e rimpianti: la Scandone cade a Viterbo e ora interroga se stessa

Viterbo: tragedia a Viterbo, 13enne cade da finestra e muore, Garante Lazio “dolore e sgomento”

Un grave incidente si è verificato a Viterbo, dove un ragazzo di 13 anni è deceduto dopo essere caduto da una finestra al terzo piano di un edificio. La tragedia ha suscitato dolore e sgomento nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e si attende un approfondimento sulle circostanze che hanno portato a questa perdita.

Scandone beffata all’ultimo respiro, Viterbo difende il proprio fortino

La partita tra Viterbo e Scandone si è conclusa con una vittoria di misura per i locali, 77-75. Per la squadra di Avellino si tratta della seconda sconfitta consecutiva in trasferta, evidenziando alcune difficoltà lontano dal Pala Del Mauro. La sfida ha mantenuto alta la tensione fino all’ultimo minuto, con un risultato deciso negli ultimi secondi.

