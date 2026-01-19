Bassetti di nuovo contro Belen nel mirino una ‘cura anti-age’

Matteo Bassetti torna a criticare Belen Rodriguez, questa volta in merito a una sua recente esperienza con febbre e tosse condivisa sui social. L’infettivologo ha commentato il post della showgirl, mettendo in discussione alcune affermazioni sui vaccini e le cure anti-age. La vicenda riaccende il dibattito sulla comunicazione in ambito sanitario e sulla gestione delle informazioni in rete.

(Adnkronos) – Matteo Bassetti di nuovo all’attacco di Belen Rodriguez. Tre giorni fa l’infettivologo aveva commentato un post della showgirl che raccontava sui social di essere rimasta per 3 giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse, con considerazioni vaghe sui vaccini. “Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”, aveva detto l’infettivologo. In un video pubblicato oggi su Facebook, Bassetti ‘prende di mira’ un trattamento fatto da Belen: “Un mese fa si mostrava sui social in poltrona con una flebo mentre le iniettavano la nicotinammide adenina dinucleotide (Nad), un trattamento che a parete di sogni ringiovanisce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La recente dichiarazione di Belen riguardo al vaccino anti-Covid ha suscitato diverse reazioni. In un contesto in cui l'influenza resta una sfida per molti italiani, le parole della showgirl sono state giudicate infelici da alcuni. La discussione sul tema vaccini continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di affrontare con chiarezza e rispetto le tematiche sanitarie in un periodo di particolare attenzione alla salute pubblica.

