Basket serie A2 | Libertas Livorno - Roseto 92-77 le lacrime di coach Diana a fine partita | Vittoria dedicata a mia madre

Nella partita di Serie A2 tra Libertas Livorno e Roseto, terminata con il risultato di 92-77, il coach Andrea Diana ha espresso emozioni profonde. Al termine dell'incontro, le lacrime del tecnico hanno rivelato il significato speciale di questa vittoria, dedicata alla memoria della madre, deceduta dieci anni fa. Un momento che ha sottolineato il valore personale e il forte legame emotivo che accompagna questa vittoria sul campo.

Non è stata una vittoria come le altre quella contro Roseto per Andrea Diana. Al termine della partita, il pensiero del coach della Libertas Livorno è volato subito alla madre, nel decimo anno dalla sua scomparsa. Un ricordo che ha reso quel successo ancora più intenso, tanto da commuoverlo anche.

La Libertas Livorno ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2, battendo la Liofilchem Roseto 92-77 al PalaModigliani. La squadra di coach Diana ha mostrato un dominio costante durante tutta la partita, confermando un buon stato di forma nel girone di ritorno. Questo risultato rafforza la posizione dei amaranto in classifica, segnando un importante passo avanti nella stagione 2026. Basket, serie A2 | Bi. Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket 82-77: gli amaranto prima dominano e poi rischiano, vittoria batticuore al Modigliani Forum

La partita di Serie A2 tra Bi. Emme Service Libertas Livorno e Unicusano Avellino si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, 82-77. Dopo aver dominato per gran parte dell'incontro e aver raggiunto un vantaggio di 19 punti, la Libertas ha rischiato di perdere, ma è riuscita a mantenere il vantaggio nel finale. Un risultato importante per la squadra amaranto, che riscatta le recenti sconfitte e torna al successo al PalaModigliani.

