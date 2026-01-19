Basket Serie A | Virtus e Brescia replicano a Milano e la superano di nuovo

Nel contesto della Serie A di basket, Virtus Bologna e Brescia hanno confermato le loro performance, superando nuovamente rispettivamente Treviso e Cantù, e replicando alle vittorie di Milano. Questi risultati evidenziano l’equilibrio e la competitività del campionato, con le squadre che si confrontano in incontri chiave per la classifica. La stagione continua a offrire sfide interessanti e sviluppi da seguire attentamente per appassionati e analisti.

Bologna, 18 gennaio 2026 – A poco meno di ventiquattro ore dal successo ottenuto dall’EA7 Emporio Armani sul campo della Bertram Derthona Tortona, Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia hanno di nuovo superato l’Olimpia grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Nutribullet Treviso e Acqua San Bernardo Cantù. Tutto abbastanza semplice per i bianconeri, che hanno sconfitto 88-77 Treviso al termine di un match a senso unico: grazie a un parziale di 15-0 messo a segno nel primo quarto, infatti, la Virtus ha preso in mano le redini del match arrivando persino al +26 al suono della sirena di metà gara (66-40). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

