Basket passo indietro di un’incompleta IES in casa con Liburnia in Divisione Regionale 2

Nel campionato di Divisione Regionale 2, la Devitalia IES Pisa ha subito una battuta d’arresto in casa contro Libertas Liburnia Livorno. La partita, caratterizzata da numerose assenze in formazione, si è conclusa con una sconfitta netta, segnando un passo indietro per i padroni di casa dopo una prestazione altalenante. La squadra si prepara ora a rivedere strategia e allenamento in vista delle prossime sfide del girone D.

Pisa, 18 gennaio 2026 – Pesante passo indietro della Devitalia IES Pisa, falcidiata da moltissime assenze, che, dopo aver sfiorata il colpaccio sul campo di Volterra, ha perso nettamente in casa con Libertas Liburnia Livorno, nell’ultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri non hanno di fatto mai segnato, inseguendo dal primo minuto i più concentrati avversari.. LA CRONACA – Che le polveri biancocelesti fossero bagnatissime, sia da fuori, sia da sotto, lo si è visto già nel primo quarto, chiuso sul 15-23 per i livornesi. Nel secondo la IES segna solo 7 punti e la gara si chiude di fatto al riposo ( 22-38 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

