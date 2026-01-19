Basket minors | buona la prima di Regazzi con la Virtus Medicina Ozzano liquida Reggio Primato in cassaforte
Nel campionato di B Interregionale, la Virtus Medicina ha ottenuto una vittoria importante con l’esordio di Regazzi. Ozzano ha superato Reggio Emilia, consolidando la propria posizione in classifica. I New Flying Balls di coach Federico Grandi continuano il loro cammino, vincendo in casa contro Reggio Emilia e mantenendo il primato nella Division A. Questi risultati segnano un punto di svolta nella seconda parte della stagione.
Inarrestabile è il volo dei New Flying Balls di coach Federico Grandi, che nella grande soirée del giro di boa del campionato di B Interregionale liquida Reggio Emilia 91-82 fra le mura amiche del Pala Arti Grafiche Reggiani e suggella il primo posto nella Division A. Un successo rumoroso, l’ottavo di fila, che porta le firme di quattro uomini in doppia cifra: Odah (22), Folli (15), Diambo (19) e Chiappelli (19). Soddisfatto della prestazione dei suoi il tecnico bolognese. "Siamo una squadra -dice coach Grandi- che lotta anche in un momento di poca brillantezza come quello che, al di là dei risultati, stiamo vivendo (l’assenza di Sherif Usman ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
