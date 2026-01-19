Basket minors | buona la prima di Regazzi con la Virtus Medicina Ozzano liquida Reggio Primato in cassaforte

Nel campionato di B Interregionale, la Virtus Medicina ha ottenuto una vittoria importante con l’esordio di Regazzi. Ozzano ha superato Reggio Emilia, consolidando la propria posizione in classifica. I New Flying Balls di coach Federico Grandi continuano il loro cammino, vincendo in casa contro Reggio Emilia e mantenendo il primato nella Division A. Questi risultati segnano un punto di svolta nella seconda parte della stagione.

