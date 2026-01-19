Basket femminile le migliori italiane della 15a giornata di A1 Keys e Zanardi decisive per Schio bene anche Madera e Cubaj

La quindicesima giornata della Serie A1 di basket femminile si è conclusa, evidenziando le prestazioni delle atlete italiane. Keys e Zanardi si sono distinte con ruoli chiave per Schio, mentre Madera e Cubaj hanno mostrato un buon rendimento. Analizziamo i risultati e le protagoniste di questa fase della stagione, evidenziando le giocatrici che hanno contribuito al successo delle rispettive squadre.

La Serie A1 di basket femminile ha completato nel weekend appena trascorso la quindicesima giornata della regular season 2025-2026, dove hanno ben figurato le giocatrici italiane risultato anche decisive in alcune occasioni per le loro squadre: scopriamole quindi insieme. 16 punti di Jasmine Keys nel largo successo esterno della Famila Wuber Schio sulla RMB Brixia (50-110), con 11 punti per l'ex di turno Carlotta Zanardi e 10 di Costanza Verona – 19 punti di Marzia Tagliamento tra le fila delle bresciane. 8 punti di Alice Milani nell'affermazione casalinga della Logiman Broni sulla Dinamo Sassari (68-62), con Debora Carangelo ultima ad arrendersi tra le sarde con 23 punti.

