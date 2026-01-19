Basket all' Adamant la rimonta non basta | San Severo passa alla Bondi Arena 76-86

Nel match disputato alla Bondi Arena, San Severo si impone sull’Adamant con il punteggio di 86-76. Nonostante una buona rimonta nella ripresa, la squadra locale non riesce a completare la rimonta, lasciando spazio a una vittoria meritata degli ospiti. La partita evidenzia le difficoltà della formazione biancazzurra e conferma l'importanza di un approccio costante per ottenere risultati positivi nel campionato.

Non basta la rimonta nella ripresa all’Adamant per avere la meglio di una San Severo che passa con merito alla Bondi Arena (76-86) e mette ancora più nei guai la formazione biancazzurra. Doveva essere la gara della svolta, invece è stata approcciata malissimo con uno 0-10 nei primi 2 minuto e 30 secondi di gioco che sostanzialmente l’ha indirizzata. Nel primo tempo San Severo ha fatto pentole e coperchi, andando all’intervallo sul 50-32 e sovrastando una Ferrara inerme e con le spalle al muro. Al rientro dagli spogliatoi ci si aspettava una reazione, ed invece ecco il parziale di 9-0 che porta i pugliesi addirittura sul +27 e sembra chiudere i giochi: lì l’Adamant ha un sussulto d’orgoglio, ci prova in tutti i modi trascinata da uno stoico Pierotti, tocca il -3 con la tripla di Bellini sul 72-75, ma poi si spegne nuovamente nel finale, sopraffatta dalla stanchezza sia fisica che mentale.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Appuntamento alle 18 alla Bondi Arena. Adamant, riscatto con Piombino. Torna Renzi per fermare la crisi

Leggi anche: Basket, sconfitta casalinga per l'OraSì nel turno infrasettimanale: San Severo passa al PalaCosta

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

PELLICANO SAN SEVERO Basket. Adamant Ferrara, l’ex Pellicano: “San Severo rivelazione, ma noi stiamo bene” - San Severo si conferma una delle sorprese del campionato, in piena zona playoff, e la gara di domenica diventa un banco di prova importante ... statoquotidiano.it

IMPEGNI E RISULTATI DELLE FERRARESI Basket Serie B: Adamant Ferrara Basket-San Severo, domenica ore 18.00. Volley serie B: Gottazzolina-Cavallino 4 Torri, sabato ore 21.00. Pallamano Serie A femminile: Ariosto Securfox-Cellini Padova 26-32. Bas - facebook.com facebook