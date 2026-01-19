Basilica di Vitruvio scoperta a Fano Giuli | Finirà sui libri di storia

La recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta un'importante svolta nello studio dell’architettura romana. Ricercatori e storici ritengono che questa scoperta possa modificare le narrazioni tradizionali e valorizzare il ruolo storico di Fano. Il sito, che si aggiunge ai precedenti ritrovamenti archeologici, apre nuove prospettive per la conoscenza del patrimonio antico e la tutela del patrimonio culturale locale.

Una scoperta che ribalta secoli di dibattiti storiografici e ricerche, destinata a riscrivere i libri di storia e a restituire a Fano un ruolo centrale nella storia dell'architettura romana, oltre che a creare un nuovo e contemporaneo sito archeologico dopo quello di San Casciano a seguito del ritrovamento dei bronzi nell'estate del 2022. "Dopo duemila anni abbiamo scoperto la Basilica di Vitruvio ", l'annuncio del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, accanto al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli collegato in videoconferenza che ha affermato con entusiasmo: "Questo ritrovamento rappresenta qualcosa di veramente eccezionale nella storia dell'archeologia, dell'architettura e della morfologia della città di Fano.

