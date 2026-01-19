Bari ufficiali gli esoneri di Magalini e Vivarini | si attende l' annuncio di Longo

Il Bari ha ufficialmente annunciato l'esonero di Giuseppe Magalini e Vincenzo Vivarini, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. La società attende ora di comunicare il nome del nuovo allenatore, con Longo in pole position. La decisione riflette un momento di cambiamento nella gestione tecnica del club, in cerca di un nuovo impulso per la stagione.

Bari, esonerati Vivarini e Magalini: torna Longo, pieni poteri a Di Cesare

Dopo la recente sconfitta contro Juve Stabia, il Bari ha deciso di cambiare la guida tecnica, esonerando Vincenzo Vivarini e richiamando Giovanni Longo. La società ha inoltre affidato pieni poteri a Francesco Di Cesare, in un tentativo di invertire la situazione in classifica. La scelta riflette la volontà di risollevare il team e migliorare i risultati nelle prossime gare.

Bari, ore calde dopo il ko di Carrara: Vivarini e Magalini a rischio, spunta l’ipotesi Longo

