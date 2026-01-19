Bari ufficiale l' esonero di Vivarini Pronto il Longo-bis? Salta anche il ds Magalini

A Bari, è stato ufficializzato l'esonero di Vivarini dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. Si valuta il ritorno di Longo, già tecnico del club e ora possibile sostituto. Anche il ds Magalini lascia il club. La società cerca una soluzione per risollevare la squadra, considerando un cambio di guida tecnica e organizzativa.

Ora è ufficiale: Vivarini è stato esonerato dal Bari, dopo il ko contro la Juve Stabia: Sconfitta che ha reso ancor più fallimentare la sua gestione in sette partite (era subentrato a Caserta), con ben quattro ko e tre pareggi e la squadra in piena zona retrocessione. Lasciano la società anche il vice Milani e il preparatore atletico Del Fosco. Analogo provvedimento è stato preso dal club pugliese col direttore sportivo Magalini. In queste ore il Bari sta valutando le varie opzioni possibili per trovare il nuovo tecnico in una fase delicatissima del campionato. Intanto, è stato richiamato in sede l'ormai ex tecnico Longo (insieme al suo staff), che era stato esonerato l'estate scorsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bari, ufficiali gli esoneri di Magalini e Vivarini: Longo è atterato

