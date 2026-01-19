Sabato 24 gennaio alle ore 16.30, Bari Sotto – Sopra propone un’apertura straordinaria di S. Martino, offrendo un percorso tra i segreti sotterranei della città vecchia. Un’occasione per esplorare la storia e le profonde radici di Bari, scoprendo ciò che si cela sotto e sopra la superficie. Un itinerario pensato per conoscere più da vicino la storia autentica di questa città.

Sabato 24 gennaio – ore 16.30Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino.🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s. Martino “Segreti sotterranei della città vecchia”

