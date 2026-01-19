Dopo la recente sconfitta contro Juve Stabia, il Bari ha deciso di cambiare la guida tecnica, esonerando Vincenzo Vivarini e richiamando Giovanni Longo. La società ha inoltre affidato pieni poteri a Francesco Di Cesare, in un tentativo di invertire la situazione in classifica. La scelta riflette la volontà di risollevare il team e migliorare i risultati nelle prossime gare.

Svolta nell’area tecnica in casa Bari. Dopo la sconfitta interna contro la Juve Stabia, secondo ko consecutivo che ha lasciato i biancorossi al penultimo posto con 17 punti, il club nella tarda serata di domenica ha deciso per un doppio cambio: esonerato Vincenzo Vivarini e richiamato in panchina.🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, ore calde dopo il ko di Carrara: Vivarini e Magalini a rischio, spunta l’ipotesi Longo

Dopo la sconfitta a Carrara, il futuro di Bari appare incerto. Vivarini e Magalini sono sotto osservazione, mentre si valuta l’ipotesi di un cambio in panchina. La situazione richiede attenzione, poiché le conseguenze potrebbero influenzare sia la gestione tecnica che quella societaria del club.

Bari, ore calde dopo il ko di Carrara: Vivarini e Magalini a rischio, spunta l’ipotesi Longo

Dopo la sconfitta contro la Carrarese, il Bari si trova ad affrontare cambiamenti potenziali nella guida tecnica, con Vivarini e Magalini in discussione. La sfida di Carrara ha evidenziato le criticità della squadra, aprendo una riflessione sulla strategia futura. Si fa strada anche l’ipotesi Longo come possibile nuovo allenatore, in un momento di incertezza per il club pugliese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Bari, esonerati Vivarini e Magalini: torna Longo, pieni poteri a Di Cesare - Dopo il ko interno con la Juve Stabia (seconda sconfitta di fila) il club cambia ancora guida tecnica: via Vivarini (4 punti in 8 gare), richiamato Longo. baritoday.it