È un trionfo senza precedenti quello del film Buen Camino, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che ha superato i 68 milioni di euro di incasso, conquistando oltre 8 milioni di spettatori e diventando così la pellicola con il maggior incasso nella storia del cinema italiano. «Per tutti noi questo risultato è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il sindaco metropolitano Vito Leccese –. Il successo di due artisti entrambi con solide radici baresi conferma che dalla nostra città metropolitana continuano a nascere storie capaci di parlare a tutti, con leggerezza e precisione». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record nel cinema italiano con il suo film “Buen camino”, che ha superato i risultati di “Quo vado?” diventando il maggior incasso di sempre. L’attore pugliese conferma così la sua popolarità e il successo commerciale, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti principali del panorama cinematografico nazionale. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per l’industria cinematografica italiana.

Il cinema italiano continua a dimostrare vitalità e capacità di rinnovamento, sostenuto anche da successi come “Buen Camino” di Checco Zalone. Questo film ha contribuito a rinvigorire il settore, confermando come l’industria cinematografica del nostro paese sia ancora in grado di attirare pubblico e generare risultati positivi, anche grazie a produzioni che riescono a coniugare intrattenimento e qualità.

