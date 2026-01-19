Barbero | Ecco perché voterò no al referendum Ma piovono inesattezze

Alessandro Barbero ha annunciato l’intenzione di votare no al referendum sulla giustizia, evidenziando alcune criticità della riforma proposta. In un video sui social, il professore sottolinea come la modifica possa indebolire il ruolo del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e mette in guardia sui possibili effetti sull’autogoverno della magistratura stessa. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico, sollevando questioni sulla riforma in esame.

Alessandro Barbero ha dichiarato la propria intenzione di votare "no" al referendum sulla giustizia. In un video diffuso sui social e ripreso dal comitato “Giusto dire no”, il professore sostiene che “la riforma indebolisce il Csm” e motiva la sua posizione esprimendo timori sul nuovo assetto dell’organo di autogoverno della magistratura. “A me sembra che con un Csm dove i membri magistrati sono tirati a sorte, mentre il governo sceglie quelli che nomina lui, di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni”, l'analisi dello scrittore, che afferma inoltre di aver esitato prima di intervenire pubblicamente: “Ci ho messo un po’ a decidere di girare questo video per spiegare perché ormai è diventata una battaglia fra destra e sinistra”, precisando che non ritiene suo compito partecipare a un confronto politico di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Debora Serracchiani. . Ascoltate con attenzione: il prof. Alessandro Barbero spiega, in modo chiaro e semplice, perché voterà NO al referendum sulla Giustizia e perché questa riforma non riguarda i magistrati, ma la democrazia e i diritti di tutte e tutti! facebook

