Banca Monte Pruno supera il miliardo | Relazioni al centro

Banca Monte Pruno, fondata 63 anni fa, ha raggiunto un nuovo traguardo superando il miliardo di euro in patrimonio. La banca si distingue per un approccio incentrato sulle relazioni e sul rapporto con la comunità. Il ruolo di leadership è stato tramandato nel tempo, con il primo presidente del collegio sindacale, Alfiero, e successivamente suo zio Michele, contribuendo alla crescita e alla solidità dell’istituto.

SOCIO FONDATORE e primo presidente del collegio sindacale è stato suo padre Alfiero, 63 anni fa, seguito da suo zio, Michele. Da allora, la storia di Michele Albanese (in foto) si è di fatto identificata con quella della Banca Monte Pruno, dove per 34 anni ha ricoperto l'incarico di direttore generale. E ora, da presidente, spiega le ragioni di una crescita che ha portato l'istituto di credito salernitano a una raccolta complessiva superiore a 1 miliardo e 350 milioni di euro, piazzandosi tra le Bcc più grandi del Centro-Sud del Gruppo Cassa Centrale Banca, a cui la banca ha aderito sin dalla costituzione.

