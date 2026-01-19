Baby gang aggredisce tre coetanei in centro a Bari | Caso non sporadico Basta chiamarle bravate

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i casi di aggressioni da parte di baby gang nel centro di Bari. L’episodio di sabato pomeriggio in via Sparano, in cui tre adolescenti sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei, evidenzia una problematica che va oltre le “bravate”. È importante analizzare questa situazione per comprendere le cause e adottare misure preventive efficaci.

La vicenda è stata commentata dal garante regionale pugliese per i Minori, Ludovico Abbaticchio: "In casi come questi, i genitori devono rispondere in termini di responsabilità anche penale" Un nuovo episodio di baby gang nel centro di Bari. E' quanto accaduto sabato pomeriggio in via Sparano dove un gruppo di ragazzi ha inseguito e picchiato 3 ragazzi di 14 anni. La vicenda è stata commentata dal garante regionale pugliese per i Minori, Ludovico Abbaticchio: “È opportuno - dice in una nota - che la polizia individui chi sono questi ragazzi. In casi come questi, i genitori devono rispondere in termini di responsabilità genitoriale, anche penale.🔗 Leggi su Baritoday.it

Scacco alla baby gang. Rapine a coetanei, presi

Le forze dell'ordine di Cremona hanno smantellato una baby gang responsabile di ripetute rapine, minacce e aggressioni nei confronti di coetanei. L’attività investigativa, durata mesi, ha portato all’arresto dei principali responsabili, evidenziando il fenomeno della criminalità giovanile e la necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori episodi.

