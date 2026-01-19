Azione su Seta | La governance sia del pubblico

I sindaci dei comuni reggiani hanno avviato un'iniziativa volta a riprendere il controllo della governance di Seta. Questa scelta rappresenta un passo importante nel definire il ruolo delle istituzioni locali nella gestione dei servizi pubblici, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e responsabilità nel settore. La loro azione riflette l'importanza di un governo pubblico forte e condiviso nel coordinamento delle risorse e delle decisioni strategiche.

Una mossa decisa, quella dei sindaci dei comuni reggiani, che puntano a riottenere la governance di Seta. A sostenere i primi cittadini c’è anche Azione, tramite le parole del suo segretario provinciale Claudio Guidetti (foto). "Prendiamo atto che i Sindaci reggiani hanno finalmente assunto una posizione chiara sull’attuazione della delibera della Corte dei Conti. Avevamo segnalato questa storpiatura gestionale più volte". Guidetti esprime apprezzamento per l’impegno del Sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, che ha assunto la guida politica di questo passaggio delicato e fondamentale. "Le Amministrazioni pubbliche devono tornare a esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo e verifica sull’operato delle società partecipate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

